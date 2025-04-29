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Стало известно, как долгий сон по выходным влияет на организм

Кардиолог Кондрахин: долгий сон улучшает физическое и ментальное состояние
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В выходные многие предпочитают «отоспаться» — продлить сон на пару часов. И хотя это сбивает режим, в целом на физическое и ментальное состояние человека долгий сон влияет благотворно, рассказал «Пятому каналу» кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Нехватка сна грозит человеку нарушениями сердечно-сосудистой системы и проблемами с психическим состоянием – это давно доказано, подчеркнул врач. Это связано с выработкой кортизола в момент недосыпа, который стимулирует выработку адреналина и норадреналина, провоцируя состояние стресса и ощущение постоянной нагрузки, пояснил медик.

«Поэтому, когда мы имеем возможность побольше спать, в частности в выходные дни, этот фон выравнивается», — подчеркнул он.

Само понятие «отоспаться в выходные» означает, что человек просыпается на один-два часа позднее, чем в рабочие будни, добавил врач. Он также напомнил, что сегодня для многих нормой стали постоянные переработки, на фоне которых редкая возможность поспать чуть дольше – это отличная возможность выровнять режим сна.

До этого семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН), лектор курса «Код здоровья» от МИИН сообщила «Газете.Ru», что нарушениями сна сегодня страдают до 30% населения. Это серьезные негативные краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья. К первым она отнесла, в числе прочего, снижение стрессоустойчивости и когнитивных функций, эмоциональные расстройства, а ко вторым – гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с весом, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа и онкологические заболевания.

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