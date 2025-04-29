Россиянка учинила ссору с пожилой матерью и избила ее кастрюлей с горячим супом

В Красноярском крае будут судить женщину, которая учинила ссору с пожилой матерью и избила ее кастрюлей с горячим супом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, инцидент произошел 23 декабря прошлого года в квартире, где женщина проживает со своей пожилой матерью. Между родственницами произошла ссора, в ходе которой дочь схватила кастрюлю с горячим супом и ударила ею 76-летнюю мать по голове. В результате пенсионерка получила рану на голове и ожоги шеи, груди и руки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.116.1 УК РФ. Отмечается, что фигурантка ранее уже привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев своей матери. В данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд.

Ранее россиянка сварила мать в кипятке после ссоры из-за оплаты коммуналки.