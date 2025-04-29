Пьяный россиянин на авто, пытаясь оторваться от полицейских, более 30 раз нарушил ПДД

В Липецкой области пьяный лихач на авто более 30 раз нарушил ПДД, удирая от ДПС

В Липецкой области пьяный местный житель попытался оторваться от преследовавшей его машины сотрудников дорожно-патрульной службы, во время погони он совершил более 30 нарушений ПДД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Задонском районе области. Во время патрулирования улиц, правоохранители дали сигнал одному из автомобилистов остановиться. Тот проигнорировал требование и попытался скрыться, но инспекторы начали преследование.

«В ходе погони нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения на трассе. Он неоднократно выезжал на полосу встречного движения, проезжал на запрещающий сигнал светофора и двигался по обочине», — рассказала Волк.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские попросили подкрепление, в итоге автомобиль нарушителя удалось заблокировать.

«Оказавшись в тупике, водитель решил убежать, но был задержан сотрудниками полиции. За рулем оказался 32-летний местный житель, у которого имелись явные признаки опьянения», — уточнила Волк, добавив, что задержанный отказался от освидетельствования.

На лихача составили несколько административных протоколов. Суд дал мужчине десять суток административного ареста.

Ранее в Тайшете полицейские открыли стрельбу по машине пьяного водителя.