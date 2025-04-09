Врач сравнила пользу от горького шоколада или сахарозаменителей

Горький шоколад содержит в себе натуральные какао-бобы, богатые антиоксидантами, минералами и витаминами, и может принести пользу для здоровья в отличие от сахарозаменителей. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-диетолог Алена Капустина.

В частности, шоколад может улучшить кровообращение, укрепить иммунитет, нормализовать работу нервной системы, а также снизить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Сахарозаменители, такие как аспартам, сукралоза и стевия, часто используются в диетических продуктах и напитках. Однако они могут оказывать негативное влияние на здоровье. Некоторые исследования показывают, что сахарозаменители могут повышать риск развития ожирения, диабета и других заболеваний», — предупредила Капустина.

По ее словам, шоколад является более полезным и безопасным выбором, чем сахарозаменитель.

Исследователи Смрити Гаур и Шубхи Сингх до этого разработали новый вид шоколада, обогащенный пробиотиками и пребиотиками. Они использовали простые в обработке ингредиенты — кукурузу и мед — в сочетании с пробиотиками Lactobacillus acidophilus La-14 и Lactobacillus rhamnosus GG.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду.