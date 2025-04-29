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На Кубани семилетняя девочка отказалась возвращаться из школы домой к пьющей матери

На Кубани девочка отказалась возвращаться из школы домой к пьющей матери
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Прокуратура Краснодарского края

На Кубани семилетняя девочка отказалась возвращаться домой к пьющей 40-летней матери. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сообщается, что в станице Попутной маленькая девочка в какой-то момент отказалась возвращаться из школы домой, где проживает со своей матерью, злоупотребляющей алкоголем. Прокуратура провела проверку и установила, что женщина не проявляла должной заботы о ребенке и в присутствии малолетней распивала спиртное в больших количествах.

Девочку поместили в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Выяснилось, что ребенку требуется хирургическое лечение в связи с тем, что мать не обращала внимания на состояние ее здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Расследование находится на контроле прокуратуры Отрадненского района.

Ранее россиянин ударил мужчину по голове за просьбу не пить спиртное при его же ребенке.

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