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Россиянин ударил мужчину по голове за просьбу не пить спиртное при его же ребенке

Mash: на Урале отец ударил бутылкой мужчину за просьбу не пить при своем ребенке
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Pixabay

На Урале отец из-за просьбы не пить при своем же ребенке ударил советчика бутылкой по голове. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в кафе на улице Вайнера в городе Екатеринбурге. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки в присутствии малолетнего сына. Ребенок, оставшийся без присмотра, плакал и бесцельно бродил по залу.

Посетители заведения сделали замечание родителям. В ответ мужчина ударил одного из них по голове. Конфликт продолжился на улице у здания «Пассажа», где драка происходила на глазах у ребенка.

Полицейские доставили обоих родителей в отдел. Мужчину и женщину задержали за хулиганство. Мать ребенка дополнительно привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мальчика временно передали бабушке.

Ранее российские супруги угрожали сотрудникам школы и избили участкового битой.

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