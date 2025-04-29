Певица Mia Boyka застряла в Перми из-за сильного снегопада

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) не смогла вовремя вылететь из Перми из-за сильного снегопада. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мой рейс с Перми в Москву отменили из-за снега! Снега по колено! Тут конкретная зима», — написала певица.

До этого жительница Перми Елена рассказала «Газете.Ru», что накануне из-за сильного снегопада в городе выросло число аварий, а стоимость такси выросла почти в четыре раза. Во вторник снег начал таять – с крыш огромными пластами падает снег, а на дорогах стало скользко.

Девушка добавила, что не видела в городе снегоуборочной техники. Она уточнила, что некоторые жители самостоятельно расчищали дорогу до остановок.

28 апреля в Перми начался сильный снегопад, который продолжался почти целые сутки. Также в городе наблюдалось усиление ветра до 20 м/с. Власти объявили штормовое предупреждение, а в аэропорту были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Он возобновил работу только рано утром 29 апреля.

Ранее в Перми мужчина добирался на работу на лыжах по проезжей части.