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Пермяк катался на лыжах по проезжей части и попал на видео

В Перми мужчина добирался на работу на лыжах по проезжей части

В Перми мужчина добирался на работу на лыжах. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Пермь. Снегопад. Пробки. И самый ответственный работник», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина едет на лыжах по проезжей части рядом с автомобилями.

До этого жительница Перми Елена рассказала «Газете.Ru», что накануне из-за сильного снегопада в городе выросло число аварий, а стоимость такси выросла почти в четыре раза. Во вторник снег начал таять – с крыш огромными пластами падает снег, а на дорогах стало скользко.

Девушка добавила, что не видела в городе снегоуборочной техники. Она уточнила, что некоторые жители самостоятельно расчищали дорогу до остановок.

28 апреля в Перми начался сильный снегопад, который продолжался почти целые сутки. Также в городе наблюдалось усиление ветра до 20 м/с. Власти объявили штормовое предупреждение, а в аэропорту были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Он возобновил работу только рано утром 29 апреля.

Ранее в Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

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