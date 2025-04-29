Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети появилась инструкция для жен участников СВО

Психолог Дунаева подготовила памятку для семей бойцов СВО
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Психолог Мария Дунаева в своем Telegram-канале опубликовала памятку для близких участников специальной военной операции (СВО) на Украине, которые вернулись домой из зоны боевых действий.

В частности, психолог порекомендовала женам заранее подготовить дом и семью к возвращению бойца. По словам Дунаевой, в жилище следует уменьшить уровень шума и обеспечить возможность уединения. Кроме того, необходимо осознать и принять тот факт, что муж вернется с фронта другим человеком.

Во время разговора с участником СВО, как советует эксперт, следует проявлять терпение и внимание, стоит ценить оказанное доверие и не перебивать.

Кроме того, в памятке жен призывают избегать таких фраз, как «ты изменился», «раньше ты был другим» и подобных. В общении с мужем, вернувшимся к мирной жизни после боевых действий, может помочь зрительный контакт, простые и ясные фразы без недосказанности.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что вернувшихся домой с СВО военных необходимо окружить теплом, чтобы у них «не было времени возвращаться в прошлое» и срываться на близких.

По мнению депутата, органы власти должны объединиться и оказать поддержку семьям военных, которые вернулись с фронта. Кроме того, Останина считает, что нельзя жалеть денег на подготовку жен участников СВО к тому, что вернется «другой человек». По ее словам, важно помочь военным социализироваться и привыкнуть к мирной жизни.

Ранее Милонов оценил призыв не уходить от бойцов СВО из-за побоев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами