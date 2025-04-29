В сети появилась инструкция для жен участников СВО

Психолог Мария Дунаева в своем Telegram-канале опубликовала памятку для близких участников специальной военной операции (СВО) на Украине, которые вернулись домой из зоны боевых действий.

В частности, психолог порекомендовала женам заранее подготовить дом и семью к возвращению бойца. По словам Дунаевой, в жилище следует уменьшить уровень шума и обеспечить возможность уединения. Кроме того, необходимо осознать и принять тот факт, что муж вернется с фронта другим человеком.

Во время разговора с участником СВО, как советует эксперт, следует проявлять терпение и внимание, стоит ценить оказанное доверие и не перебивать.

Кроме того, в памятке жен призывают избегать таких фраз, как «ты изменился», «раньше ты был другим» и подобных. В общении с мужем, вернувшимся к мирной жизни после боевых действий, может помочь зрительный контакт, простые и ясные фразы без недосказанности.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что вернувшихся домой с СВО военных необходимо окружить теплом, чтобы у них «не было времени возвращаться в прошлое» и срываться на близких.

По мнению депутата, органы власти должны объединиться и оказать поддержку семьям военных, которые вернулись с фронта. Кроме того, Останина считает, что нельзя жалеть денег на подготовку жен участников СВО к тому, что вернется «другой человек». По ее словам, важно помочь военным социализироваться и привыкнуть к мирной жизни.

Ранее Милонов оценил призыв не уходить от бойцов СВО из-за побоев.