«Супруга сыграет решающую роль»: Милонов оценил призыв не уходить от бойцов СВО из-за побоев

В эфире передачи «Соловьев Live» ведущий Сергей Карнаухов заявил, что жены вернувшихся с фронта военных в случае побоев со стороны мужа из-за посттравматического синдрома должны «терпеть» и «целовать ему ноги», а не подавать на развод. Как заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, задача властей и общества — не обсуждать избиения, а объяснять женам военнослужащих, как им вместе «вернуться к нормальной жизни».

«Поймите, у этой истории нет простого ответа, потому что действительно человек, вернувшийся с СВО, немножечко по-другому реагирует на то, что вокруг него происходит. У него очень повышенный запрос на справедливость. Он, с другой стороны, может достаточно быть резким. И здесь наша задача ни в коем случае не смаковать историю про какие-то избиения, потому что все-таки это уже экстремальная форма, но есть хорошая практика, например, в Москве, в Петербурге — сопровождение семей участников СВО. И здесь, пока еще бойцы находятся на фронте, наверное, можно рассказать женам о том, как лучше, как вместе с супругом помочь ему перебороть вот это явление, как вместе с ним вернуться быстрее к нормальной жизни», — сказал он.

Милонов отметил, что психика военных перестраиваться из-за экстремальных условий, но при «правильном понимании ситуации» большинство семей можно сохранить.

«Поскольку я член комитета по защите семьи, то, конечно же, я не могу не ставить во главу угла сохранение семьи. И я уверен, что большинство семей при правильном понимании этой ситуации сможет сохраниться. И супруга как раз сыграет решающую роль в помощи человеку, которому сейчас, несмотря на то, что он сам наш замечательный герой-защитник, в этот момент нужна помощь, помощь в адаптации. Человек находится в экстремальных условиях, вдали от близких, поэтому, конечно, его организм, его психика немножко перестраивается. И для того, чтобы нормализоваться, ей нужно некоторое время», — добавил он.

29 апреля супруга вернувшегося с СВО военного по имени Тимофей рассказала в эфире программы «Соловьев Live» о ПТСР мужа — среди прочего, он потерял нескольких своих подчиненных. По ее словам, мужчина начал бояться резких звуков и движений, кричать на нее и маленького ребенка.

В ходе обсуждения ситуации одна из ведущих передачи Анастасия Кашеварова обратилась к женщине, заметив, что она тоже супруга военнослужащего с ПТСР, и «тоже не разводится и не бросает, но это тоже очень тяжело». После этого к разговору присоединился ее коллега Сергей Карнаухов — он заявил, что женщины должны терпеть побои, неуважение и «целовать ноги» военному, а не разводиться, потому что он «шел отдавать свою жизнь за родину».

Ранее депутат Останина заявила, что в проблемах семей бойцов СВО виноваты не жены, а власти.