Эксперты допустили, что Нижегородская область могла быть атакована с территории России

Не все атаки на регионы России происходят с территории Украины, они могут осуществляться и с российской территории. Об этом заявили в беседе с NN.RU военный политолог и доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев и военный обозреватель полковник запаса Виктор Литовкин.

По словам Литовкина, дроны могут запускать завербованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) российские граждане. Он предположил, что где-то на территории России может находиться агентура ВСУ.

«Это могут быть беспилотники от их агентов или обманутых людей, которые пытаются таким образом заработать», — сказал обозреватель.

Перенджиев добавил, что в пользу этой теории говорят последние события, когда на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили два мигранта по заданию спецслужб Украины. По его словам, это говорит о том, что на территории России находятся такие группы, которые монтируют беспилотники, добывают взрывчатку, наносят удары.

Ранее был назван тип украинских БПЛА, атаковавших Нижегородскую область.