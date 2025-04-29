Депутат из Пензы ответил на слухи о незаконном ношении госнаград

Депутат пензенской городской думы Алексей Иванов ответил на слухи о незаконном ношении им государственных наград. Соответствующее видеообращение парламентарий опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он заявил, что все имеющиеся у него награды подтверждены соответствующими удостоверениями. Более того, документы подписаны президентом России.

По словам законодателя, он готов встретиться с авторами обращения о незаконном ношении им государственных наград и показать удостоверения. В то же время Иванов подчеркнул, что широкую огласку всей этой ситуации придают люди, которые имеют возможность связаться с ним лично.

«Это люди, у которых есть мой телефон, которые могли бы позвонить, задать вопрос, получить ответ. <...> В этот раз эти люди поступили иначе, решили хайпануть, как говорится <...>, но, к сожалению, я вам честно скажу, у вас это не получится», — подчеркнул депутат.

29 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что трое участников специальной операции на Украине и трое ветеранов спецназа заподозрили Иванова в ношении чужих государственных наград. Они направили письмо в пензенскую городскую думу, в котором попросили организовать проверку.

В обращении со ссылкой на справки министерства обороны России и администрации президента отмечается, что в 1996 году парламентария наградили медалью «За отвагу». Однако в социальных сетях есть фотографии, на которых законодатель запечатлен с той же наградой, но советского образца. Авторы письма выразили уверенность, что родившийся в 1975 году Иванов никак не мог получить такую медаль.

Ранее в Государственной думе РФ призвали запретить продажу муляжей медалей за участие в спецоперации на маркетплейсах.