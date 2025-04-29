Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского депутата заподозрили в ношении чужих наград

«Ъ»: бойцы ВС РФ заподозрили депутата из Пензы Иванова в ношении чужих наград
close
Юрий Пирогов/РИА «Новости»

Трое участников специальной военной операции (СВО) на Украине и трое ветеранов спецназа заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих боевых наград. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что бойцы обратились к председателю городской думы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения наград Ивановым. Участники СВО сослались на справки министерства обороны России и администрации президента, где говорится, что Иванов был награжден в 1996 году только одной медалью — «За отвагу».

При этом на фотографиях в социальных сетях Иванов запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую он не мог получить ввиду молодого возраста. Полиция начала проверку законности владения медалью.

Авторы обращения утверждают, что дальнейших награждений депутат госнаградами не проводилось. Сам Иванов пояснил в интервью газете, что предоставлял в избирательный комитет подтверждающие владение наградами документы каждый раз, когда участвовал в выборах.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил награду штурмовику из Якутии, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами