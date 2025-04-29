Российского депутата заподозрили в ношении чужих наград

Трое участников специальной военной операции (СВО) на Украине и трое ветеранов спецназа заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих боевых наград. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что бойцы обратились к председателю городской думы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения наград Ивановым. Участники СВО сослались на справки министерства обороны России и администрации президента, где говорится, что Иванов был награжден в 1996 году только одной медалью — «За отвагу».

При этом на фотографиях в социальных сетях Иванов запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую он не мог получить ввиду молодого возраста. Полиция начала проверку законности владения медалью.

Авторы обращения утверждают, что дальнейших награждений депутат госнаградами не проводилось. Сам Иванов пояснил в интервью газете, что предоставлял в избирательный комитет подтверждающие владение наградами документы каждый раз, когда участвовал в выборах.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил награду штурмовику из Якутии, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою.