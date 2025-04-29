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В Подольске произошел взрыв на нефтебазе

«Осторожно, Москва»: в Подольске произошел взрыв на нефтебазе, ранены двое

В Подольске произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В результате инцидента были ранены двое человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в Подольскую областную клиническую больницу.

По данным информационного канала, взорвался пустой бензовоз, находившийся внутри металлического ангара на Плещеевской улице. Это произошло во время сварочных работ. Ударная волна повредила здание. После взрыва на нефтебазу прибыли сотрудники МЧС. При этом возгорание на объекте удалось предотвратить.

До этого в Краснодарском крае неделю устраняли возгорание на нефтебазе, возникшее после атаки украинских беспилотников. Два резервуара нефтехранилища выгорели полностью, также тушить приходилось вылившиеся из них горящие нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч кв. м.

Ранее удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае связали с беседой Путина и Трампа.

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