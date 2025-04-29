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В России предложили создать социальный кодекс для семей с детьми

В ОП предложили создать единый социальный кодекс для семей с детьми
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Семьям с детьми, особенно многодетным, положены многочисленные льготы, однако информация о них находится в разных юридических документах, из-за чего во всех нюансах разобраться сложно. В Общественной палате России предложили создать единый социальный кодекс со всей необходимой информацией, сообщает «Парламентская газета».

Издание отмечает, что в отдельных субъектах, например в Санкт-Петербурге, уже давно существует подобный документ, однако создание федерального аналога — задача непростая.

Председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина при этом подчеркивает, что, несмотря на все сложности, единый кодекс крайне необходим.

«Например, открываешь Уголовный кодекс и сразу понимаешь, какое наказание грозит за то или иное преступление. Так и с социальным кодексом должно быть: открываешь его и видишь, что тебе положено, например, при рождении ребенка», — сказала Останина.

Парламентарий выразила уверенность, что задача вполне реализуема. По ее словам, данный вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец до этого обратилась в Госдуму с предложением дополнить систему обязательного медицинского страхования (ОМС) программой восстановления женщин после родов.

По ее мнению, программа должна включать наблюдение у гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога и офтальмолога. Кроме того, женщина должна быть обеспечена всем комплексом витаминов и минералов после родов. Также необходимы сопровождение психолога и физиотерапевтические процедуры.

Ранее в Госдуме рассказали, кому стоит ждать пособий на детей в мае досрочно.

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