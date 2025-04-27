Российские моряки показали последствия ударов США по Йемену

Российские моряки поделились кадрами после атаки США по порту Рас-Иса в Йемене. Их публикует Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На фото и видео с палубы судна Seven Pearls можно видеть, что жилая часть судна получила повреждения — поражающие элементы прошили внешнюю обшивку и пробили несколько перегородок.

«Пару дней тишина, а сейчас уже третий день бьют по порту. В ту ночь уничтожили полностью порт», — рассказали моряки.

По их словам, они хотят уйти из порта к своим семьям.

Накануне стало известно, что во время американских ударов по порту Рас-Иса в Йемене 25 апреля пострадали три российских моряка. Об этом заявил министр иностранных дел и экспатриантов в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир. По его словам, «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузить партию нефти. Береговая охрана вмешалась, чтобы спасти россиян и оказать им медицинскую помощь.

Ранее шефа Пентагона попросили уйти в отставку после утечки данных об ударе США по Йемену.