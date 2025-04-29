Иностранка заступилась за сына после его конфликта с ровесником и порезала мальчику губу

В Обнинске правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ против иностранки, которая напала на чужого ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области.

Инцидент произошел 28 апреля на спортивной площадке у дома №3 по улице Победы. По версии ведомства, два мальчика поссорились на детской площадке. Мать одного из них, которая является иностранной гражданкой, заступилась за сына перед ребенком, которого посчитала обидчиком.

«Она взяла металлическую банку с напитком и бросила в лицо второму ребенку, причинив ему резаную рану губы», — рассказали в пресс-службе СК.

Следователи изучают обстоятельства случившегося. Пострадавшего ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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