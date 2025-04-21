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Пациентки подрались в женской консультации в Новосибирске и попали на видео

Пациентки женской консультации подрались в очереди к врачу в Новосибирске

В Новосибирске пациентки женской консультации подрались за место в очереди. Конфликт попал на видео, оно было опубликовано в сообществе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 21 апреля в поликлинике №22 на улице Зорге. По словам очевидцев, сначала пациентки повздорили, выясняя, кто должен первым попасть на прием, а затем женщина в платке напала на женщину в оранжевой блузе, ударила ее по лицу и повалила на пол.

Затем в потасовку вмешался муж нападавшей, который и разнял женщин. На ситуацию также отреагировали врачи, разъяснив участницам конфликта очередность посещения кабинета. Кто из них в итоге смог попасть на прием к акушеру-гинекологу, не уточняется.

Пострадавшая пообещала обратиться в полицию. В новосибирском УМВД уже начали проверку по факту произошедшего.

«Заявление в полицию от одной участницы конфликта поступало. Женщине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», – сообщили VN.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее самарчанка избила кондукторшу за место в автобусе, и это попало на видео.

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