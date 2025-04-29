Турист пешком идет из Англии во Вьетнам

Турист из Британии пешком идет из Англии во Вьетнам, пишет The Indian Express.

Люк Даекин начал свой маршрут 16 сентября 2024 года, решив отказаться от любого транспорта и передвигаться исключительно пешком. За первые 214 дней пути ему удалось преодолеть две трети Европы, пройдя через Великобританию, Францию, Бельгию, Люксембург, Германию, Австрию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Грецию и Турцию.

Его маршрут проходит через шумные мегаполисы, заброшенные деревни, холмистые равнины и горные цепи — все это без спонсорской поддержки, без команды сопровождения и без использования общественного транспорта.

Следующая часть пути приведет Даекина в Грузию и Азербайджан, после чего он планирует пересечь Каспийское море на пароме, чтобы добраться до Казахстана. Этот этап может оказаться наиболее сложным — бескрайние степи, отсутствие инфраструктуры и ограниченный доступ к воде и пище будут серьезным испытанием даже для такого опытного путешественника.

Затем его путь лежит через Пакистан, Афганистан и Индию — страны, где особенно сложно пересекать границы и где приходится сталкиваться с непредсказуемыми политическими и климатическими условиями. После этого он продолжит движение через Бангладеш, Мьянму, Таиланд и Камбоджу, прежде чем достичь своей конечной цели — Вьетнама. Завершить путешествие Даекин планирует в Ханое, пройдя последние километры из Хошимина.

Однако цель его экспедиции — не установление рекордов или стремление к славе. Как объясняет сам путешественник, он хочет доказать, что обычный человек способен справиться с колоссальными жизненными вызовами.

«Я хочу показать, что ничего невозможного нет — пока ты не попробовал», — говорит Люк.

Ранее в Альпах помощь спасателей потребовалась туристам, ушедшим в горы в шортах и кроссовках.