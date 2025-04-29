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Турист пешком идет из Англии во Вьетнам

The Indian Express: британец пешком идет из Англии во Вьетнам
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Турист из Британии пешком идет из Англии во Вьетнам, пишет The Indian Express.

Люк Даекин начал свой маршрут 16 сентября 2024 года, решив отказаться от любого транспорта и передвигаться исключительно пешком. За первые 214 дней пути ему удалось преодолеть две трети Европы, пройдя через Великобританию, Францию, Бельгию, Люксембург, Германию, Австрию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Грецию и Турцию.

Его маршрут проходит через шумные мегаполисы, заброшенные деревни, холмистые равнины и горные цепи — все это без спонсорской поддержки, без команды сопровождения и без использования общественного транспорта.

Следующая часть пути приведет Даекина в Грузию и Азербайджан, после чего он планирует пересечь Каспийское море на пароме, чтобы добраться до Казахстана. Этот этап может оказаться наиболее сложным — бескрайние степи, отсутствие инфраструктуры и ограниченный доступ к воде и пище будут серьезным испытанием даже для такого опытного путешественника.

Затем его путь лежит через Пакистан, Афганистан и Индию — страны, где особенно сложно пересекать границы и где приходится сталкиваться с непредсказуемыми политическими и климатическими условиями. После этого он продолжит движение через Бангладеш, Мьянму, Таиланд и Камбоджу, прежде чем достичь своей конечной цели — Вьетнама. Завершить путешествие Даекин планирует в Ханое, пройдя последние километры из Хошимина.

Однако цель его экспедиции — не установление рекордов или стремление к славе. Как объясняет сам путешественник, он хочет доказать, что обычный человек способен справиться с колоссальными жизненными вызовами.

«Я хочу показать, что ничего невозможного нет — пока ты не попробовал», — говорит Люк.

Ранее в Альпах помощь спасателей потребовалась туристам, ушедшим в горы в шортах и кроссовках.

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