78.ru: в Петербурге инвалида с тростью ограбили на улице

В Петербурге двое злоумышленников ограбили инвалида с тростью на улице. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 28 апреля у дома №15 на проспекте Римского-Корсакова. Двое неизвестных с помощью физической силы отобрали у 29-летнего инвалида из Подмосковья, который ходит с тростью, 25 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело и в ночь на 29 апреля по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный житель Ставропольского края, который был неоднократно судим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск второго участника преступления. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мужчину обокрали во время переезда в Петербурге, когда он оставил чемодан без присмотра.