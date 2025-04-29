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Инвалида с тростью ограбили на улице в Петербурге

78.ru: в Петербурге инвалида с тростью ограбили на улице
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Global Look Press

В Петербурге двое злоумышленников ограбили инвалида с тростью на улице. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 28 апреля у дома №15 на проспекте Римского-Корсакова. Двое неизвестных с помощью физической силы отобрали у 29-летнего инвалида из Подмосковья, который ходит с тростью, 25 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело и в ночь на 29 апреля по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный житель Ставропольского края, который был неоднократно судим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск второго участника преступления. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мужчину обокрали во время переезда в Петербурге, когда он оставил чемодан без присмотра.

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