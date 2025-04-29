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Заведующая ломбардом своровала драгоценности на работе и сдала в ломбард

Вологжанка, заведующая ломбардом, сдала украшения с работы в другой ломбард
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Фото из архива федеральной сети «Фианит-Ломбард»

Жительница Вологодской области, устроившаяся заведующей ломбардом, украла украшения и деньги и перестала выходить на связь. Ее задержали и привлекли к уголовной ответственности по статье «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, 5 февраля 2025 года верховажанка первый день вышла на работу в ломбард. Она забрала из сейфа две золотые цепочки, серьги и немного денег из кассы. Серьги она сдала в скупку в Верховажье, а на полученные деньги поехала в областной центр, где реализовала цепочки в другом ломбарде. После чего потратила 29 440 рублей на свои нужды.

Через два дня работодатель заметил отсутствие сотрудницы на рабочем месте, на звонки та не отвечала. Тогда хозяйка ломбарда решила провести ревизию и не досчиталась золота и денег на общую сумму более 57 тысяч рублей.

Женщина написала недобросовестной работнице и пригрозила ей полицией в случае, если она не вернет украденное. Она испугалась и вернула часть оставшейся суммы. После этого стала игнорировать хозяйку ломбарда. Тогда предпринимательница обратилась в полицию и нарушительницу закона задержали.

Женщина признала вину. Ее приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она вернула работодателю оставшуюся часть украденного.

Ранее на Урале мошенники вынудили подростка сдать в ломбард золото родителей.

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