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Программист из Китая четыре года живет в электромобиле

SCMP: китаец четыре года живет в электромобиле, хотя у него есть дом
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В Китае мужчина четыре года живет в электромобиле, несмотря на то, что у него есть дом, пишет South China Morning Post.

Программист из Китая Чжан Юньлай удивил общественность своим образом жизни: он уже четыре года живет в своем электромобиле, несмотря на то, что владеет четырехэтажным домом в родном городе.

По словам мужчины, одно время он снимал квартиру, платя за аренду около $340, но все изменилось после одной поездки в парк. Опыт кемпинга в природной обстановке вдохновил Чжана пересмотреть свои жизненные приоритеты. В итоге он приобрел электромобиль, в котором обнаружил возможность комфортно спать на заднем сиденье после установки матраса.

«В электромобиле можно пользоваться кондиционером и положить матрас — спать там довольно удобно», — рассказывает мужчина.

Юньлай говорит, что сейчас его ежедневные расходы составляют около $14, включая питание в корпоративной столовой и другие нужды. При этом мужчина подчеркивает, что такой образ жизни — это не способ экономии, а личный выбор, связанный с ощущением свободы и комфорта.

«У меня нет финансового давления. Даже если бы мне предложили бесплатную квартиру, я бы не переехал. Окружающая среда в парке намного лучше, чем в типичной квартире», — отметил он.

По оценкам Чжана, его стиль жизни позволил сэкономить около $14 тысяч за три года. При этом у него есть собственный дом площадью 400 квадратных метров в родном городе — четырехэтажное здание, где он гостит каждую неделю.

Ранее напуганный землетрясением мужчина из Турции рассказал, что два года живет в пещере.

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