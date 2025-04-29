Google назвали системным монополистом с двойными стандартами

Корпорация Google является системным монополистом, который манипулирует информацией и нарушает законы в десятках стран, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, председатель российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Только за последние годы его оштрафовали на миллиарды евро в ЕС, США и других странах. Пришло время и России занять жесткую позицию: либо компания полностью исполняет все решения наших судов, либо мы поддержим международные инициативы по ее принудительному разделению», — сказал он.

Также Кирьянов оценил взыскание с корпорации 12,1 млрд рублей дебиторской задолженности.

«Это, конечно, успех, но это лишь часть долга. Основные деньги – свыше 300 млрд рублей – компания до сих пор отказывается возвращать, прячась за решениями американских и британских судов», — сказал депутат.

По словам члена общественного совета при Минцифры России, первого зампреда комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Артема Гаспаряна, история с Google должна стать уроком для всех.

«Больше всего меня поражает то, как Google в своих квартальных отчетах умудряется умалчивать о реальных масштабах судебных исков от российских СМИ. Вместо конкретных цифр – туманные формулировки про «текущие вопросы» и заверения, что они якобы не окажут существенного влияния», — сказал он.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы продлил срок конкурсного производства ООО «Гугл» до конца октября 2025 года, рассмотрев очередной отчет конкурсного управляющего Валерия Таляровского.