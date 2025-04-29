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Россиян предупредили об опасности избыточного употребления имбиря

Врач Белоусов: имбирь в большом количестве может вызвать диарею и аллергию
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Global Look Press

Корень имбиря очень полезен для здоровья, благодаря содержанию большого количества витаминов и важных микроэлементов, однако избыточное его употребление может вызвать раздражение слизистой желудка, изжогу, диарею, аллергию. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова, аналогичное воздействие на желудок может оказать избыточное потребление кофе. Она посоветовала отказаться от напитка при наличии гастрита или язвенной болезни.

«Имбирь влияет на свертываемость крови и уровень глюкозы, поэтому его следует с осторожностью принимать при приеме антикоагулянтов или гипогликемических препаратов. Беременным женщинам, несмотря на его способность уменьшать тошноту, не стоит злоупотреблять имбирем без консультации с врачом», — предупредил Белоусов.

Недавно ученые из Университета Торонто обнаружили в имбире соединение под названием фуранодиенон (FDN), которое может регулировать ядерный рецептор, участвующий в развитии воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

Ранее врач назвала продукт, замедляющий старение клеток.

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