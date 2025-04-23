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Австралийка установила мировой рекорд по коллекции собранных миньонов

UPI: австралийка собрала 1035 фигурок миньонов и установила рекорд
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Guinness World Records

Австралийка установила мировой рекорд по количеству миньонов в коллекции, пишет UPI.

Жительница Западной Австралии Лизл Бенеке официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 1035 фигурок миньонов — забавных желтых персонажей из мультсериала «Гадкий Я». Ее страсть к коллекционированию началась 15 лет назад, после просмотра первой части.

«Я сразу влюбилась в этих маленьких проказников. В душе я остаюсь большим ребенком и всегда высматриваю новых миньонов, куда бы ни пошла», — признается Лизл.

Ее коллекция заполнила весь дом: фигурки стоят в каждой комнате и украшают стены. Дочь шутит, что для такого количества уже нужен отдельный дом, но сама Лизл уверена — желтые герои создают уют.

Среди тысяч экземпляров у Бенеке есть явный фаворит — одноглазый сорванец Стюарт. Его изображение она даже нанесла в виде татуировки на руку.

«Дети и взрослые часто замечают ее, и мы заводим разговоры о миньонах», — рассказывает коллекционер.

Несмотря на рекорд, австралийка не планирует останавливаться.

«Я буду пополнять свою «семью» миньонов. Дочь считает, что их уже достаточно, но моя любовь к ним только растет», — говорит она.

Ранее в Австралии установили мировой рекорд по массовой игре в «Монополию».

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