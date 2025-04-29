Россиянка рассекла экс-супругу лоб палкой для скандинавской ходьбы

В Белгороде 64-летняя женщина из-за разногласий на тему воспитания внучки рассекла лоб 76-летнему экс-супругу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, между бывшими супругами, которые продолжали жить вместе, регулярно возникали бытовые споры. Очередной конфликт разгорелся из-за разногласий по поводу воспитания их внучки. В ходе выяснения отношений женщина, не выдержав оскорблений в свой адрес, нанесла экс-мужу удар палкой для скандинавской ходьбы, в результате чего пенсионер получил рассечение лба и обратился за медицинской помощью, а затем написал заявление в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее российский пенсионер из-за ревности забил супругу металлической трубой.