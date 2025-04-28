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Российский пенсионер из-за ревности забил супругу металлической трубой

РЕН ТВ: в Ставрополье пенсионер из-за ревности забил супругу трубой
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Depositphotos

В Ставрополье 70-летний мужчина из-за ревности забил 79-летнюю супругу металлической трубой. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Красном в квартире на Фабричной улице. Пенсионер на почве ревности ударил жену металлической трубой по голове, она не выжила. После этого он причинил себе вред, не совместимый с жизнью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого судимый петербуржец забил своего отца стулом. Подозреваемого вместе с матерью задержали на месте происшествия. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в спецприемник. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за нанесение побоев в 2018 году — суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее в Волгоградской области любовник забил поленом женщину.

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