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Школа несколько лет скрывала приставания учителя к ученикам

В Индонезии школа несколько лет замалчивала приставания учителя к ученикам
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Shutterstock

В Индонезии правоохранительные органы расследуют преступление против половой неприкосновенности детей, которое совершил учитель младших классов. Об этом сообщает Sinar Harian.

Инцидент произошел в одном из образовательных учреждений, расположенных в провинции Центральная Ява. Уголовное дело возбудили после обращения в полицию матери второклассницы. Женщина написала в заявлении, что 37-летний педагог надругался над ее дочерью. Известие о заявлении побудило еще шестерых семей предъявить аналогичные претензии. Всего, по предварительным оценкам, приставаниям подверглись не менее 20 учеников.

По информации СМИ, администрация школы была в курсе преступлений педагога, но не предпринимала никаких действий. Учителя уволили только после открытия уголовного дела и, как заявляют журналисты, под давлением родителей учащихся.

Ранее в Тайване учительница, забеременевшая от шестиклассника, возмутилась приговором.

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