Учительница, забеременевшая от шестиклассника, возмутилась приговором

В Тайване учительница попыталась оспорить в суде высшей инстанции приговор в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает Ettoday.

Согласно материалам дела, в период с 25 февраля по 23 июня 2020 года женщина, работавшая педагогом младших классов, девять раз вступила в половой контакт с одним из учеников, и забеременела от него в мае того же года. Ребенок появился на свет в 2021 году.

Отношения между женщиной и несовершеннолетним оставались в тайне, пока о них не узнал отец мальчика. Он же обратился в полицию. Возраст юноши не уточняется, на момент противоправных действий в отношении него ему было меньше 14 лет.

В ходе расследования подозреваемая отрицала свою вину и заявляла, что инициативу в отношениях проявлял мальчик. В суде было доказано, что ребенок как минимум два раза вступал в контакт с педагогом не по своей воле.

После вынесения обвинительного приговора женщина осталась недовольна им и попыталась обжаловать в суде высшей инстанции, однако его оставили без изменений.

Ранее в США учительница родила от 13-летнего ученика.