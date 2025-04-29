LADBible: британка пила по 5 литров воды в день из-за опухоли в мозге

Британка выпивала по пять литров воды в день и узнала, что это был симптом рака, пишет LADBible.

Алиса Боуман из Йоркшира начала испытывать сильную, неутолимую жажду летом 2023 года. Девушка выпивала около пяти литров воды в день, что вдвое превышало норму, но облегчения это не приносило. Первоначально врачи предположили, что причиной может быть развивающийся диабет, однако анализы это не подтвердили.

Ситуация ухудшилась, когда во время семейного отдыха в Таиланде у Алисы полностью пропал аппетит, и она не могла даже встать с постели. Медики диагностировали сильное истощение организма и поставили капельницу для регидратации. Вернувшись в Великобританию, девушка прошла МРТ-обследование в больнице Пиндерфилдс, где врачи сообщили ей, что у нее обнаружили опухоль головного мозга.

Точный тип новообразования сразу определить не удалось. Врачи знали лишь, что это могла быть как первичная опухоль, так и метастазы из другого органа. Боуман назначили курсы химиотерапии, а лечение в итоге дало результат — опухоль уменьшилась на 90%.

«Когда нам сказали, что это опухоль мозга, мы не могли в это поверить», — вспоминает мать британки.

Сейчас случай Алисы изучает национальная медицинская комиссия, которая должна определить точный тип опухоли. Несмотря на все трудности, семья не теряет надежды на полное выздоровление родственницы.

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