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Британка выпивала по пять литров воды в день и узнала, что это был симптом рака

LADBible: британка пила по 5 литров воды в день из-за опухоли в мозге
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SWNS

Британка выпивала по пять литров воды в день и узнала, что это был симптом рака, пишет LADBible.

Алиса Боуман из Йоркшира начала испытывать сильную, неутолимую жажду летом 2023 года. Девушка выпивала около пяти литров воды в день, что вдвое превышало норму, но облегчения это не приносило. Первоначально врачи предположили, что причиной может быть развивающийся диабет, однако анализы это не подтвердили.

Ситуация ухудшилась, когда во время семейного отдыха в Таиланде у Алисы полностью пропал аппетит, и она не могла даже встать с постели. Медики диагностировали сильное истощение организма и поставили капельницу для регидратации. Вернувшись в Великобританию, девушка прошла МРТ-обследование в больнице Пиндерфилдс, где врачи сообщили ей, что у нее обнаружили опухоль головного мозга.

Точный тип новообразования сразу определить не удалось. Врачи знали лишь, что это могла быть как первичная опухоль, так и метастазы из другого органа. Боуман назначили курсы химиотерапии, а лечение в итоге дало результат — опухоль уменьшилась на 90%.

«Когда нам сказали, что это опухоль мозга, мы не могли в это поверить», — вспоминает мать британки.

Сейчас случай Алисы изучает национальная медицинская комиссия, которая должна определить точный тип опухоли. Несмотря на все трудности, семья не теряет надежды на полное выздоровление родственницы.

Ранее стало известно, что фрукты из Нигерии могут стать новым оружием в борьбе с раком.

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