Фрукты из Нигерии могут стать новым оружием в борьбе с раком

FIM: пищевые растения из Нигерии помогут в борьбе с раком

Международная команда ученых выяснила, что местные пищевые растения Нигерии могут стать важной частью комплексной борьбы с онкологическими заболеваниями благодаря высокому содержанию биологически активных соединений с противораковыми свойствами. Работа опубликована в журнале Future Integrative Medicine (FIM).

Ученые изучили целый ряд растений, среди которых Spondias mombin, Xanthosoma sagittifolium, Elaeis guineensis и другие. Эти растения богаты флавоноидами, алкалоидами, терпеноидaми и фенольными кислотами, которые способны подавлять рост опухолей, активировать запрограммированную гибель раковых клеток, останавливать деление злокачественных клеток и препятствовать образованию новых кровеносных сосудов, необходимых для развития опухолей. Кроме того, многие из этих соединений обладают выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием, что особенно важно для профилактики и замедления прогрессирования рака.

Механизмы действия биологически активных веществ разнообразны. Отдельные растения, такие как масличная пальма и африканское манго, продемонстрировали способность регулировать иммунные ответы организма и влиять на метаболические пути, связанные с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи отмечают необходимость проведения дополнительных клинических испытаний. Важной задачей на будущее станет стандартизация методов подготовки растительных экстрактов, определение оптимальных дозировок, а также интеграция традиционных знаний с современными научными подходами.

По мнению авторов работы, пищевые растения из Нигерии могут стать доступным и эффективным дополнением к существующим методам лечения рака, открывая новые пути для создания более безопасных, природных терапевтических стратегий, особенно в регионах с ограниченным доступом к высокотехнологичной медицинской помощи.

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