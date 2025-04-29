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ФСБ рассекретила данные о расстреле 36 цыган в годы ВОВ под Донецком

ФСБ рассекретила данные о расстреле 36 цыган карателями под Донецком
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В годы Великой Отечественной войны каратели по доносу расстреляли 36 советских граждан цыганской национальности в районе села Ново-Бахметьево в Донбассе. Соответствующие данные обнародовала Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает ТАСС.

Согласно протоколу допроса 1972 года, коллаборационист Александр Динкель, осужденный советским судом, признался, что осенью 1941 года он указал немецкой разведке цыганские дома в опустевшем селе.

Немцы вывели цыган на окраину села и расстреляли их. После расстрела гитлеровцы и коллаборационисты ходили и добивали тех, кто еще был живой. Динкель также рассказал, что расстрелянных цыган он закопал не сразу после карательной операции, а на другой день. Мужчина выкопал большую яму, положил туда трупы людей и забросал их землей.

Коллаборационист признался, что лично убил одного цыгана, мужчину 25 лет, добив его «двумя-тремя ударами» косой.

На видеокадрах, опубликованных ФСБ, воспроизводится реконструкция событий 1941 года. Динкель показывает место, где он расправился с цыганами.

Ранее ФСБ показала архив с данными о херсонских коллаборационистах.

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