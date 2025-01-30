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Мужчина, изнасиловавший россиянку 15 лет назад, попался правоохранителям

В Ульяновской области раскрыли изнасилование 15-летней давности
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Depositphotos

В Ульяновской области правоохранители раскрыли изнасилование женщины, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в марте 2009 года в городе Ульяновске. Неизвестный изнасиловал местную жительницу в подъезде одного из домов на проспекте Созидателей. На тот момент сотрудникам правоохранительных органов не удалось установить и найти преступника, однако с места происшествия изъяли биологические следы злоумышленника.

В январе 2025 года в поле зрения правоохранителей попал 38-летний мужчина, у которого изъяли образцы для сравнительного исследования. В результате эксперты выявили полное совпадение с материалами насильника, совершившего преступление в отношении женщины 15 лет назад. В данный момент стражи порядка занимаются закреплением доказательств причастности злоумышленника к изнасилованию жительницы Ульяновска.

Ранее российские полицейские раскрыли надругательство над ребенком, совершенное 27 лет назад.

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