Мужчина, изнасиловавший россиянку 15 лет назад, попался правоохранителям

В Ульяновской области правоохранители раскрыли изнасилование женщины, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в марте 2009 года в городе Ульяновске. Неизвестный изнасиловал местную жительницу в подъезде одного из домов на проспекте Созидателей. На тот момент сотрудникам правоохранительных органов не удалось установить и найти преступника, однако с места происшествия изъяли биологические следы злоумышленника.

В январе 2025 года в поле зрения правоохранителей попал 38-летний мужчина, у которого изъяли образцы для сравнительного исследования. В результате эксперты выявили полное совпадение с материалами насильника, совершившего преступление в отношении женщины 15 лет назад. В данный момент стражи порядка занимаются закреплением доказательств причастности злоумышленника к изнасилованию жительницы Ульяновска.

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