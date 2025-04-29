Пассажиры рейса в Пермь всю ночь ждали вылета в аэропорту Минеральных Вод

Осторожно, новости: в Минеральных Водах пассажиры всю ночь ждали рейса в Пермь

Пассажиры авиакомпании «Азимут» всю ночь ждали вылета из Минеральных Вод в Пермь. В итоге, людям пришлось покупать билеты за свои деньги, пишет Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

По данным канала, вылет в Пермь был запланирован 29 апреля в 0:50 (22:50 мск), авиакомпания провела регистрацию, приняла багаж, дважды переносила рейс, а позже и вовсе отменила по метеоусловиям.

«Люди оказались на улице, многие без денег, без воды и еды, у многих закончились путевки в санатории и людям некуда пойти. В зале много пенсионеров и маленьких детей, которые плачут, билеты на следующие рейсы стоят порядка 50 тысяч рублей и авиакомпания отказывается предоставлять замену», — говорится в сообщении.

Пассажиры также рассказали, что за пять часов ожидания им не выдали еду и воду. Представитель авиакомпании «Азимут» якобы отказался ставить отметку об отмене рейса.

26 апреля рейс из города Денпасар, который находится на юге индонезийского острова Бали, в Москву задержали почти на двое суток.

Ранее вылет рейса из Петербурга задержали из-за панической атаки у пассажирки.