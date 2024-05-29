Вылет рейса из Петербурга задержали из-за панической атаки у пассажирки

В Петербурге из-за панической атаки пассажирки задержали рейс в Новосибирск. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 мая. Самолет авиакомпании «Россия» уже был готов к вылету, однако вернулся на стоянку в связи с резким ухудшением состояния одной из пассажирок. Сообщается, что у женщины началась паническая атака.

В результате женщину сняли с самолета. После этого воздушный борт с задержкой вылетел из аэропорта Пулково.

До этого в Абакане с рейса сняли пьяного пассажира, который уснул на полу между сиденьями в салоне. Его доставили в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования у мужчины подтвердилась легкая степень опьянения.

Ранее пассажир без одежды устроил пробежку по салону самолета и сорвал рейс.