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Вылет рейса из Петербурга задержали из-за панической атаки у пассажирки

78.ru: в Петербурге рейс задержали из-за панической атаки пассажирки

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Shutterstock/Eaum M

В Петербурге из-за панической атаки пассажирки задержали рейс в Новосибирск. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 мая. Самолет авиакомпании «Россия» уже был готов к вылету, однако вернулся на стоянку в связи с резким ухудшением состояния одной из пассажирок. Сообщается, что у женщины началась паническая атака.

В результате женщину сняли с самолета. После этого воздушный борт с задержкой вылетел из аэропорта Пулково.

До этого в Абакане с рейса сняли пьяного пассажира, который уснул на полу между сиденьями в салоне. Его доставили в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования у мужчины подтвердилась легкая степень опьянения.

Ранее пассажир без одежды устроил пробежку по салону самолета и сорвал рейс.

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