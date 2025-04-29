Екатеринбуржца будут судить за избиение детей, которые задирали его сына

В Екатеринбурге мужчину будут судить за избиение детей, задиравших его сына

В Екатеринбурге 56-летнего мужчину будут судить за избиение двоих детей, которые задирали его сына. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, инцидент произошел 13 января прошлого года около здания начальной школы №181. Обвиняемый, получив от супруги информацию о том, что их сына задирают одноклассники, проник на территорию школьного двора. Мужчина вел себя агрессивно и громко кричал. В присутствии очевидцев он сначала нанес удары восьмилетнему мальчику, удерживая его за одежду, а затем ударил девятилетнего ребенка, отчего тот упал и получил травмы. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Прокуратура Ленинского района завершила расследование уголовного дела по статье о хулиганстве с применением насилия в отношении мужчины. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Академический районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее страдающий от буллинга омский школьник напал на одноклассника, который его травил.