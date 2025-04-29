Россиянам назвали пять основных советов по выходу из сидячего образа жизни

Ежегодно по всему миру жертвами сидячего образа жизни становятся порядка 5 млн человек – эти данные подтверждает ВОЗ. Это крайне опасный для организма образ жизни, который важно успеть вовремя заменить на физическую активность. Чтобы сделать это без особого труда и максимально эффективно, достаточно следовать пяти основным советам, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

Отметим, что сидячий образ жизни вызывает проблемы с сердцем, сопоставимые с курением и неправильным питанием, рассказала газете «Известия» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева. Она пояснила, что при недостатке движения замедляется метаболизм, растет уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), а сосуды теряют эластичность. По ее словам, даже при получасовой умеренной физической активности пять раз в неделю риск инфаркта снижается на 30%.

Первый важный совет по отказу от постоянного сидения – это старт с небольших шагов. Специалисты призывают не пытаться сразу достигать 150 минут физической активности в неделю, привнося это в свою жизнь постепенно. Так, например, можно начинать двигаться с 22 минут в день или же 50 минут трижды в неделю, намного важнее в этом вопросе не интенсивность, а регулярность, отмечает профессор физиотерапии Алекс Баррос.

Второй совет – это проба самых разных видов активности. В их числе – прогулки, футбол, плавание или йога. Любое движение лучше, чем сидение в кресле, подчеркивает профессор.

Третий совет – это уважительное отношение к своему телу и организму, что противоречит чрезмерным нагрузкам, которые грозят травмами. Важно дать себе время на адаптацию, начиная с легких прогулок и наращивая нагрузку.

Постоянство важнее интенсивности – это четвертое правило, подчеркивает Баррос. По его словам, на прививание новой привычки потребуется время, но именно это – залог сохранения здоровья на долгие годы.

Важно сделать физическую активность частью повседневной рутины. Со временем это станет простым, а организм сам будет ощущать нехватку движения и требовать активности.

Напомним, недостаточная подвижность провоцирует развитие метаболического синдрома, ожирения, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Взятые вместе, эти заболевания отвечают примерно за 60% смертей в развитых странах. Подробнее о том, какие опасности таит в себе офисное кресло и как их избежать – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые выяснили, сколько часов в день можно сидеть без вреда для сердца.