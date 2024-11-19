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Ученые выяснили, сколько часов в день можно сидеть без вреда для сердца

JACC: более 10,5 часа в день в сидячем положении повышают риск болезней сердца

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Ученые из Массачусетской больницы установили, что риск сердечной недостаточности и летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает, если сидеть больше 10,5 часа в день. Результаты исследования опубликованы в JACC Journals — American College of Cardiology.

В исследовании приняли участие около 89 тысяч мужчин и женщин, средний возраст которых составил 62 года. В течение недели участники носили на запястьях устройства, фиксировавшие их физическую активность. В течение следующих восьми лет исследователи наблюдали за изменением состояния здоровья испытуемых.

Результаты показали, что за этот период у 4,9% участников развилась мерцательная аритмия, а у 2,1% — сердечная недостаточность. Еще 1,84% перенесли тяжелый инфаркт миокарда, а 0,94% погибли от сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Чарльз Итон, соавтор исследования и директор кафедры семейной медицины Университета Брауна, подчеркнул, что замена всего 30 минут «сидячего» времени на умеренную физическую активность может существенно снизить риски для здоровья. В частности, вероятность сердечной недостаточности снижается на 15%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 10%.

Исследователи также предупреждают, что даже регулярные занятия спортом в течение рекомендованных 150 минут в неделю не способны полностью нейтрализовать вред длительного сидения. Важно не только заниматься физической активностью, но и сокращать общее время, проведенное в неподвижности. Ученые советуют не превышать порог в 10,5 часа сидения в день, чтобы минимизировать риски для сердца.

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