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СК возбудил дело после изнасилования девушки-инвалида в туалете торгового центра в Москве

В Москве задержаны трое приятелей по обвинению в изнасиловании девушки в ТЦ
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в изнасиловании девушки в московском торговом центре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

Трое мужчин поочередно изнасиловавшие 18-летнюю девушку в туалете торгового центра, задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, следствие настаивает на заключении их под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 26 апреля, трое мужчин в возрасте от 24 до 38 лет подошли в кафе к матери и ее 18-летней дочери. Двое из них отвлекли родительницу разговорами, третий увел девушку в туалет, где злоумышленники по очереди изнасиловали пострадавшую. По данным РЕН ТВ, девушка является инвалидом третьей группы и состоит на учете в ПНД. Известно, что один из злоумышленников был ранее судим по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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