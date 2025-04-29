Наказанный Хинштейном чиновник устроит в курском парке «Патриот» субботник

Врио министра природных ресурсов Александр Володько, отправленный врио главы Курской области Александром Хинштейном лично копать бурьян, организует субботник в парке «Патриот» для того, чтобы привести его в надлежащее состояние перед Днем Победы. Об этом Володько написал в Telegram-канале ведомства.

Среди планов субботника — до 8 мая провести прополку клумб, а также вымыть архитектурные объекты на территории парка — в том числе Триумфальную арку, памятник маршалу Георгию Жукову и стелу «Курск — город воинской славы».

«Поставил подрядчику задачу незамедлительно приступить к запланированным работам. Кроме этого, договорились, что также будет произведена покраска лавочек и постаментов военной техники. Договорились и о том, что обслуживающая организация возьмет на себя ремонт ступеней и восстановление гранитных плит на цокольной части фасада Храма великомученика Георгия Победоносца», — написал Володько.

Работы начались после того, как жители Курска пожаловались Хинштейну на неудовлетворительное состояние парка — прибыв на место вместе с Володько, врио главы региона поручил ему лично взять в руки мастерок и починить плиточную кладку на Триумфальной арке и выполоть из клумб сорняки.

До этого Александр Хинштейн сообщил о том, что в Курской области задержали заместителя руководителя фонда капремонта Ольгу Минакову.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей, выделенного в том числе на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.