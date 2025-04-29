Ватикан обвинили в сокрытии послания пришельцев

Известный уфолог Марк Кристофер Ли уличил Ватикан в сокрытии Третьей тайны Фатимы, которая, по его мнению, представляет собой послание пришельцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Недавние показания бывших сотрудников американской разведки утверждают, что Ватикан и американское правительство работали вместе, чтобы расследовать, скрывать и, что самое шокирующее, изучать НЛО», — говорится в публикации.

DM напомнило, что в 1917 году три молодых португальских пастуха утверждали, будто видели в небе светящееся явление, которое впоследствии получило название Фатимские явления Девы Марии. Уфолог утверждает, что на самом деле Ватикан скрывает правду.

По мнению уфолога, все описанные явления — нестерпимый свет, внезапная перемена погоды, сияющее существо, передающее послание, — это классическое описание контакта. Ли утверждает, что произошедшее явление не было Девой Марией, но был нечеловеческий разум, пытающийся выйти на контакт.

Ли утверждает, что Ватикан скрывает информацию о возможном контакте с нечеловеческой цивилизацией, поскольку это может пошатнуть позицию церкви в обществе.

Фатимские явления Девы Марии — серия событий в португальском городе Фатима в 1917 году. По свидетельствам трех детей, им многократно являлась «дама» (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества, касающиеся судеб мира. Описания их видений впоследствии получили название Три тайны Фатимы.

До этого Центральное разведывательное управление США рассекретило отчет, в котором утверждается, что в конце 1980-х годов советские военные встретились с неопознанным летающим объектом (НЛО) в Сибири. Встреча для советских военных якобы стала фатальной.

Ранее пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой.