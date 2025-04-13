ЦРУ обнародовало материалы о гибели советских солдат после встречи с НЛО

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило отчет, в котором утверждается, что в конце 1980-х годов советские военные якобы погибли после встречи с неопознанным летающим объектом (НЛО) в Сибири. Документ опубликован на сайте ЦРУ.

В материале со ссылкой на канадский еженедельник Weekly World News отмечается, что ЦРУ после распада СССР получило множество материалов Комитета государственной безопасности (КГБ), в том числе 250-страничный файл об инциденте с НЛО на территории военной базы во время учений.

В документе было указано, что советские солдаты заметили в небе летящий объект в форме тарелки и запустили по нему ракету, в результате чего он потерпел крушение. Из обломков вышли «пять невысоких гуманоидов с большими головами и большими черными глазами». Они слились в единое существо и испустили яркую вспышку света, сопровождавшуюся громким жужжанием. После этого 23 солдата окаменели. Выжили только двое, которые находились в тени и не попали под воздействие вспышки.

Отчет ссылается на данные КГБ, согласно которым останки НЛО и окаменевших военных были доставлены в засекреченный научно-исследовательский институт под Москвой. Советские ученые пришли к выводу, что неизвестная энергия изменила молекулярную структуру солдат, превратив их тела в вещество, схожее по составу с известняком.

Представитель ЦРУ, упомянутый в отчете, назвал этот случай «угрожающим» и отметил, что если все описанное является правдой, то технологии пришельцев значительно превосходят земные.

Однако достоверность истории вызывает сомнения: в документе указано, что одним из источников информации была газета «Голос Украины» за 1993 год и статья «Космическая месть» из газеты «Тернополь вечерний». Кроме того, данная история давно гуляет по Сети и воспринимается многими, как городская легенда.

В 2023 году в рамках первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними, экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Груш заявил, что в зонах, где происходили инциденты с НЛО, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

Ранее Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО.