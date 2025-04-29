В России с 1 мая будут введены новые законы

С 1 мая в России вступает в силу ряд значительных законов, которые повлияют на жизнь граждан. В частности, будет создан реестр должников по алиментам, а также усилится контроль за иностранными агентами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Новый реестр должников по алиментам будет включать тех, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности или объявлен в розыск. Информация о таких гражданах будет находиться в открытом доступе до полного погашения долга, что позволит Федеральной службе судебных приставов получать актуальные данные о трудоустройстве должников через единую электронную систему.

С 1 мая статус иностранного агента будут присваивать лицам, поддерживающим международные организации, в которых не состоит Россия, а также тем, кто помогает иностранным структурам, чья деятельность направлена против безопасности страны. В реестр также попадут лица, вовлекающие граждан, включая несовершеннолетних, в сбор военной информации, которая может нанести вред России.

С начала мая вводится усиленная уголовная ответственность за содействие исполнению решений международных организаций из корыстных побуждений и за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Имущество, полученное в результате таких преступлений, будет подлежать конфискации. Суд сможет инициировать разбирательство в отношении иностранных агентов и лиц, совершивших противоправные действия против России из-за границы, по ряду уголовных статей.

Также с мая вводятся более строгие штрафы за утечку персональных данных: для юридических лиц они могут достигать 15 миллионов рублей, а при повторных нарушениях — до 3% от выручки. Юридические лица также будут подвергаться административной ответственности за отказ заключать договоры или предоставлять услуги гражданам, которые не желают использовать биометрическую идентификацию.

В мае 2025 года пожилые граждане России получат увеличенные выплаты. Индексация коснется бывших членов летных экипажей и шахтеров в зависимости от стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин в авиации, а для шахтеров — также 25 или 20 лет). Пенсионеры старше 80 лет или инвалиды I группы получат надбавку к пенсии в размере 8907,70 рубля.

С 1 мая также начнется обязательная маркировка бакалейной продукции, в первую очередь это коснется снеков, таких как чипсы, орехи, сухарики и готовый попкорн. Производители и импортеры будут обязаны наносить код на упаковку и предоставлять информацию о маркировке в систему «Честный знак». Первый этап охватит чипсы, начос, сухарики, кукурузные палочки и хлебцы, а второй этап, который начнется 1 июля, будет включать соусы, специи и приправы.

Накануне Володин заявил, что Госдума в рамках весенней сессии может принять закон, который предоставит правительству право контролировать количество платных мест в российских вузах.

Ранее Путин назвал число социально значимых законов, принятых в прошлом году.