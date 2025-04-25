Бывшего ректора Института развития образования Башкирии будут судить за взятку

В Уфе экс-ректор Института развития образования предстанет перед судом за взятку

В Уфе будут судить бывшего ректора Института развития образования Башкирии за взятку в размере около 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Следствие выяснило, что мужчина с июня 2020 года по июль 2023 года получал лично и через посредника от семерых подчиненных взятки от 15 тысяч до 33 тысяч рублей с каждого за общее покровительство, попустительство по службе и выплату премий.

В отношении руководителя учебного заведения возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). Свою вину фигурант не признал.

Уголовное дело уже направлено в Кировский районный суд Уфы.

В прокуратуре уточнили, что в отношении посредника и взяткодателей уголовные дела не возбуждали, поскольку они добровольно сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

Накануне стало известно, что профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили во взяточничестве. По данным Telegram-канала «Честный репортаж», в доме и в офисе компании Макаренко прошли обыски. Следователи считают, что мужчина трижды дал взятку в особо крупном размере. По данным информатора, мужчина получил по 130 тысяч рублей от трех студентов и передал их директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии.

Сейчас местоположение Макаренко неизвестно. Ему грозит до 6 лет колонии.

Ранее ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств.