Главу НИИ Минобороны будут судить за получение взяток

Начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрей Протасов обвиняется во взятках за включение в научную группу при выполнении государственного контракта. Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

По данным следствия, с 2014 по 2024 годы научно-исследовательский институт выполнял контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Протасов должен был организовать инициативную научную группу, которой устанавливались стимулирующие выплаты. В 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения выплат.

4 апреля Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России Андрея Протасова за получение взяток. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток.

Ранее Минобороны потребовало 390 млн рублей с завода, выпускающего самолеты.