Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии запретили сотрудникам ВПК заряжать смартфоны в китайских авто

ВПК Британии запретил заряжать гаджеты в китайских авто, боясь шпионажа
close
Depositphotos

В британской оборонной промышленности ужесточаются меры безопасности в связи с опасениями промышленного шпионажа со стороны Китая. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, некоторые компании ввели строгие ограничения для своих сотрудников, связанные с использованием автомобилей китайского производства. В частности, запрещается подключение смартфонов к USB-портам автомобилей, чтобы предотвратить потенциальное внедрение вредоносного ПО. Этот шаг связан с растущей популярностью недорогих китайских электромобилей.

Источник в британской оборонной отрасли подтвердил ужесточение мер безопасности, подчеркнув активность китайской разведки. Он также упомянул о работе министерства обороны Великобритании по оценке рисков, связанных с использованием китайской техники. Помимо запрета на подключение смартфонов, некоторым компаниям запрещено парковать китайские автомобили на корпоративных стоянках, а также обсуждать рабочие вопросы в этих автомобилях. Стоит отметить, что подобные меры предосторожности действуют в течение нескольких лет.

Американская Lockheed Martin и французская Thales также ужесточили меры безопасности на своих британских предприятиях.

До этого сообщалось, что ChatGPT научился шпионить за людьми по фото.

Ранее в Британии рассказали о мерах Еврокомиссии по предотвращению шпионажа со стороны США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами