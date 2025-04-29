В Британии запретили сотрудникам ВПК заряжать смартфоны в китайских авто

В британской оборонной промышленности ужесточаются меры безопасности в связи с опасениями промышленного шпионажа со стороны Китая. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, некоторые компании ввели строгие ограничения для своих сотрудников, связанные с использованием автомобилей китайского производства. В частности, запрещается подключение смартфонов к USB-портам автомобилей, чтобы предотвратить потенциальное внедрение вредоносного ПО. Этот шаг связан с растущей популярностью недорогих китайских электромобилей.

Источник в британской оборонной отрасли подтвердил ужесточение мер безопасности, подчеркнув активность китайской разведки. Он также упомянул о работе министерства обороны Великобритании по оценке рисков, связанных с использованием китайской техники. Помимо запрета на подключение смартфонов, некоторым компаниям запрещено парковать китайские автомобили на корпоративных стоянках, а также обсуждать рабочие вопросы в этих автомобилях. Стоит отметить, что подобные меры предосторожности действуют в течение нескольких лет.

Американская Lockheed Martin и французская Thales также ужесточили меры безопасности на своих британских предприятиях.

До этого сообщалось, что ChatGPT научился шпионить за людьми по фото.

Ранее в Британии рассказали о мерах Еврокомиссии по предотвращению шпионажа со стороны США.