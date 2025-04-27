Россиянам назвали три неочевидные причины шопоголизма

Шопоголизм, то есть ненасытная потребность покупать, в последнее время набирает все больший размах. Особенно в условиях легких и быстрых заказов через маркетплейсы, когда пара движений пальцами мгновенно удовлетворяют неконтролируемое желание. После покупки возникает эйфория, но только лишь на мгновение. Дипломированный психолог Олеся Матерова в беседе с «Газетой.Ru» назвала три неочевидные причины страсти к покупкам.

Первая — иллюзия безопасности.

«Зачастую причина шопоголизма кроется в паттернах поведения, которые вы усвоили в детстве. Примерно в два года у ребенка формируется базовое состояние защищенности и безопасности. Это уверенность в себе и установка «Я защищен, мир безопасен». В зависимости от событий вокруг ребенка дети могут либо приобрести этот ресурс, либо остаться без него. Когда нет ресурса защищенности, появляются страхи. Уже взрослый человек с трудом принимает решения, боится действовать, везде видит угрозы. Боль от жизни в страхе люди анестезируют разными способами — пищевой зависимостью, шопоголизмом и так далее», — объяснила она.

Паттерн покупок как символ защиты создается, когда родители вознаграждали детей покупкой игрушки, например, за разбитую коленку. Или когда ребенок «впитал» в себя финансовые проблемы родителей. Ребенок видел стресс и страх взрослых, который уходил только когда папа приносил домой покупки. Так покупки становятся имитацией защищенности и безопасности, за которой скрывается страх остаться без средств на существование.

Вторая — покупки = благополучие.

«С 60-х годов прошлого века маркетологи во всем мире целенаправленно создавали тренд на частые покупки. Они очень умело внедрили в головы людей, что покупка равно благополучие. Реклама негласно дает установки: «Ты успешен, когда покупаешь. Ты принят окружением, когда следуешь моде и обновляешь гардероб с каждой новой коллекцией в модном магазине». Каждая новая покупка «глушит» боль людей от нехватки денег на базовые фундаментальные финансовые потребности — на квартиру, например. И жизнь кажется легкой с новой футболкой, кофтой, сумкой, телефоном. Получается замкнутый круг: покупка жилья отодвигается все дальше, от этого еще больше неуверенности, еще больше покупок», — отметила она.

Когда человек совершает мелкие, но многочисленные покупки, он создает иллюзию, что с ним все в порядке, он успешный, и его потребности закрываются. Маркетологи управляют жизнями людей через деформацию потребностей и заставляют все время покупать.

Третья — неспособность получать удовольствие естественными способами.

Биологически человек способен получать удовольствие естественными, синтетическими и искусственными способами. Например, один из естественных способов, заложенных на генетическом уровне — это творчество.

«Когда ребенок учится вырезать или рисовать, он чувствует радость и счастье после успешного завершения процесса. В процессе труда в теле синтезируются минимальные дозы естественного алкоголя и выбрасываются в кровь. Ребенок чувствует эйфорию. Со временем у ребенка появится потребность делать конструктивные полезные действия для своего развития. Когда он станет старше – делать действия для своей карьеры, бизнеса, собственной семьи, и получать от этого удовольствие. Но если для родителей поделки ребенка вызывают сильно меньше радости, чем покупка новой одежды или игрушки, данный процесс нарушается. Потому что удовольствие от похвалы обновки гораздо сильнее и доступнее. В итоге взрослый человек получает намного больше эндорфинов от покупок, нежели от успехов в учебе или на работе», — резюмировала психолог.

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