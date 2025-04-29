Стало известно, какие зарубежные подписки покупают россияне

Сервис GetPayAll провел масштабный анализ транзакций и выявил интересные различия в предпочтениях пользователей из разных стран в оформлении подписок зарубежных сервисов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, россияне активно пользуются ИИ и видеоплатформами, в то время как страны СНГ делают ставку на образование и развлечения. Женщины чаще выбирают медиа и обучение, мужчины — технологии и геймерский контент.

Согласно полученным данным, Россия лидирует по количеству подписок на YouTube Premium, который выбрали 23% российских клиентов. Вторым по популярности стал ChatGPT / OpenAI (18%), а на третьем месте оказался Zoom (12%). Россияне также активно оформляют подписки на Netflix и Midjourney, особенно среди возрастной группы 25–35 лет.

Казахстан и Белоруссия показали иной вектор интереса — на первом месте оказался Netflix (22% подписок), следом идут Spotify (17%) и Coursera (11%). Молодежь до 24 лет особенно активно подписывается на стриминговые и образовательные платформы.

Грузия и Армения демонстрируют технологическую направленность: здесь чаще оформляют Figma, Midjourney и Canva. Среди этих пользователей больше дизайнеров, айтишников и фрилансеров.

Аудитория, оформляющая подписки, показывает интересные тренды по гендерному и возрастному признакам. Женщины в первую очередь выбирают такие сервисы, как YouTube Premium, Netflix и Spotify, при этом 58% всех покупок музыкальных подписок осуществляется именно женщинами. В то же время мужчины более активно используют инструменты искусственного интеллекта; 68% всех транзакций по ChatGPT и 75% по Midjourney принадлежат мужской аудитории. Также подписки на игровые сервисы, например, Steam, практически на 80% принадлежат мужчинам.

Среди молодежи в возрасте 18–24 лет наблюдается предпочтение таких платформ, как Spotify, Netflix и Canva, поскольку они чаще всего потребляют контент и учатся через визуальные и музыкальные сервисы. Группа в возрасте 25–34 лет активно оформляет подписки на ChatGPT, Midjourney и YouTube Premium, что свидетельствует о высокой технологической грамотности этой аудитории. Люди в возрасте 35–44 лет, как правило, выбирают Figma, Zoom и Coursera — сервисы, которые направлены на работу и саморазвитие. Наконец, среди пользователей старше 45 лет преобладают подписки на YouTube Premium и Zoom, что подтверждает их стремление к удобному потреблению контента и коммуникации.

Ранее выяснилось, что почти 100% российских блогеров зарабатывают до 100 тысяч за размещение рекламы.