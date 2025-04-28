Почти 100% российских блогеров зарабатывают до 100 тысяч за размещение рекламы

В 2025 году рынок инфлюенсеров окончательно переключился на бизнес-логику: блогеры теперь не просто «делают контент», а выстраивают полноценную воронку продаж. К такому выводу пришли эксперты Kokoc Group (в которую входят платформа Rafinad и агентство Players Team) по итогам масштабного исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основной источник дохода, который выбирают 69% российских блогеров для монетизации, — CPA (оплата за действие, например, покупку или подписку). При этом в Telegram 45% блогеров получают по этой модели от 50 до 75% всех доходов, а еще у 27,3% CPA составляет до 100% заработка. В TikTok ситуация схожа: 66% инфлюенсеров отметили, что их заработок в этой соцсети складывается из CPA в объеме от 25 до 75%.

Модель стала популярной не только у блогеров, но и у брендов — ее любят за прогнозируемость и прозрачные показатели. Особенно эффективно она работает в нишах с выраженной пользовательской выгодой: e-commerce, финансы, обучение, digital-сервисы.

«Российский рынок инфлюенс-маркетинга сегодня делится на три направления. Первое — перформанс, в который вовлечены микро- и наноинфлюенсеры. Это рабочий инструмент для CPA-механик. Второе — работа на бренд-метрики, чаще всего с крупными блогерами. Третье направление — брендформанс: сочетание построения узнаваемости и лояльности с последующим включением перформ-инструментов. Исследование демонстрирует, как разные подходы в инфлюенс-маркетинге выстраивают воронку: от креативных кампаний до CPA-активаций. Не все инфлюенсеры перешли к такой модели, но мы видим развитие гибридного формата, где важно грамотно сочетать инструменты», — отметил Василий Ящук, директор Дивизиона Creative Kokoc Group.

Более 30% блогеров, работающих менее трех лет, уже вышли на стабильный заработок, демонстрируя гибкость, коммерческое мышление и готовность тестировать новые форматы — от коротких видео до AI-контента. При этом почти 94% блогеров размещают рекламу с бюджетом до 100 тысяч рублей, вне зависимости от стажа и охватов. Крупные бюджеты встречаются лишь в отдельных категориях. Так, в маркетинге и digital треть размещений — в диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей, и еще треть — от 500 тыс. до 1 млн. В путешествиях бюджеты скромнее: 50% размещений — до 100 тыс., еще 50% — от 100 до 500 тыс.

Площадки четко распределены по тематикам. Telegram лидирует в нишах бизнеса, финансов, технологий, а также в играх, авто и спорте. Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok удерживают развлекательный и лайфстайл-контент, а также маркетинг. VK и YouTube — площадки для образования. Новички активно осваивают и альтернативные платформы вроде Yappi.

У 44% блогеров рекламные интеграции напрямую влияют на прирост аудитории. Интересно, что посты в нишах «Авто и гаджеты», а также «Игры и киберспорт» дают максимальный прирост подписчиков: 100 и 66% соответственно. «Бизнес и финансы» приносит 57%. А вот посты по теме «Путешествия» и «Развлечения и лайфстайл» дают органический охват (100 и 33,33% соответственно). Это лишний раз подчеркивает, что эффективность рекламного контента зависит от ниши: в одних темах лучше работает реклама, в других — органика. Поэтому брендам важно учитывать специфику аудитории и подбирать формат продвижения под контекст и ожидания подписчиков.

В 2025 году инфлюенсеры подходят к рекламным постам как предприниматели: считают эффективность, выстраивают прогнозы и готовы менять площадки, если условия не устраивают. Удобство интерфейса, поддержка, отсутствие скрытых комиссий и понятная отчетность — вот, что будет влиять на выбор.

По информации Даниила Марзаганова, медиаменеджера, владельца сети Telegram-каналов с общей аудиторией свыше 13 миллионов человек, основные сложности в работе с рекламодателями следующие: «Во-первых, на большинство рекламных кампаний предполагают оплату по факту — с отсрочкой платежей на 30–60 дней. Во-вторых, для оформления договоров, соответствующих требованиям всех сторон, требуется внутренняя команда, включая бухгалтера и юриста. Также стоит учитывать высокую степень неопределенности: объем доходов и количество рекламодателей сложно спрогнозировать. Наконец, отсутствует прямая зависимость между затраченными усилиями и результатом, что усложняет планирование и масштабирование».

«Новые блогеры приходят не просто ради творчества и контента. Они думают как предприниматели — считают эффективность, требуют прозрачности и ждут от брендов честных условий. И те платформы, которые это обеспечивают, сегодня выигрывают», — говорит Людмила Серова, директор платформы Rafinad (входит в Kokoc Group).

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