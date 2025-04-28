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Педофила из ХМАО, скрывавшегося 13 лет, задержали в Краснодарском крае

На Кубани задержали подозреваемого в педофилии, который скрывался 13 лет
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Пожилого мужчину будут судить по делу о педофилии, возбужденному в 2012 году в Югре. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, мужчина 1956 года рождения совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности малолетней в период с 2009 по 2011 год. Подозреваемый, находившийся в розыске с 2012 года, скрывался на территории Краснодарского края и вел замкнутый образ жизни.

В апреле этого года мужчину остановили сотрудники полиции. В ответ на просьбу предъявить документы он предъявил чужой и давно недействительный паспорт. Личность подозреваемого установили по базе с отпечатками пальцев, а затем отправили его в Нижневартовск.

За насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее стало известно, что осужденный в Британии педофил работал с детьми на Украине через фонд помощи.

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